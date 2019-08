BARONE A FV, DRAGO RINNOVO OK. BOA UN VIP. L'ATTACCO...

Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, è stato intercettato questa mattina in esclusiva da FirenzeViola.it nei pressi dello Stadio Artemio Franchi dopo la visita di ieri alla squadra in ritiro a Montecatini:

Che cosa si sente di dire su Nainggolan?

"Non c'è niente di nuovo rispetto a quello che c'è scritto sui giornali. Non ho novità da comunicare su di lui".

Qual è la situazione sul rinnovo di Dragowski?

"È un nostro giocatore, lo è sempre stato ed è l'esempio che il nostro settore giovanile funziona. C'è stato un rinnovo, siamo molto contenti per il lavoro che sta facendo così come siamo contenti di quello che sta facendo la squadra e Vincenzo".

Ci saranno altre operazioni in entrata nel reparto offensivo?

"Vedo che circolano nomi come quello di Llorente che sinceramente per me è una novità in quanto non ne so niente e bisognerebbe parlarne con il direttore sportivo, Daniele Pradè. Siamo contenti dei giocatori che abbiamo in quel ruolo ed anche qui con Vlahovic abbiamo fatto un buon lavoro nel settore giovanile, voglio menzionare Vergine ed il suo staff. Sono sicuro che il ragazzo si esprimerà ad alti livelli e farà molto bene in futuro. Simeone ha molta esperienza sia in Serie A che in campo internazionale ed è un grandissimo calciatore. Boateng infine è un VIP ovvero un very important player".