AMRABAT, QUEL FEELING CON PALLADINO E LE ESIGENZE DI MERCATO: A FRIBURGO TEST VERITÀ

Fonte: dal nostro inviato a Friburgo in Brisgovia (GER)

I rumors filtrati in questi giorni dal Viola Park raccontano che sarebbe pure scattata una sorta di scintilla tra Raffaele Palladino e Sofyan Amrabat. Un feeling calcistico maturato nel corso dell’ultima settimana, nonostante il marocchino si sia allenato quasi sempre a parte o quantomeno non abbia svolto le parti più importanti dell’allenamento in gruppo. Anche (e soprattutto) per questo motivo il tecnico ha deciso di convocare l’ex United a Friburgo per l’ultima amichevole che chiuderà l’estate della Fiorentina, a una settimana esatta dal debutto in campionato a Parma. Difficile dire se il centrocampista avrà modo di giocare (già ha sorpreso la sua chiamata in Germania, figuriamoci – da uomo mercato qual è – cosa potrebbe rappresentare il suo impiego in campo) mentre quello che pare scontato, nonostante la fiducia riposta dall’allenatore sul classe ‘96, è che Amrabat sia destinato presto o tardi a lasciare Firenze.

Sebbene anche tatticamente il mediano possa rappresentare un’eccellenza nel 3-4-2-1 su cui sta lavorando Palladino ormai da inizio estate (a Verona con Juric si è consacrato proprio in questo schema), ci sono delle situazioni pregresse che fanno credere che alla fine le strade di “Sofy” e della Fiorentina si separeranno. E questo sia perché Amrabat considera già da un anno concluso il suo percorso in viola – un anno fa fece il diavolo a quattro pur di farsi cedere in Premier, al punto che Italiano aveva valutato di metterlo fuori rosa – sia perché il club di Commisso ritiene troppo importante cedere il giocatore per far cassa e investire i proventi che arriveranno sul suo conto. La valutazione che dalle parti di Bagno a Ripoli viene fatta del centrocampista si aggira ancora attorno ai 15-20 milioni di euro, nonostante un accordo in scadenza nel 2026, ma per ora tranne le offerte (al ribasso) di Galatasaray e Fenerbahce, nessun altro si è fatto avanti.

Ecco perché oggi pomeriggio, quando nel bellissimo (e nuovissimo) Europa Park Stadion – davanti a 34mila persone – andrà in scena l’ultimo test pre-campionato della Fiorentina sarà molto interessante capire se Amrabat potrà o meno essere della partita. E se, di conseguenza, si potrebbe aprire un clamoroso riavvicinamento col mondo viola. Le uniche certezze per ora sono che Palladino vorrà vedere all’opera tutta la rosa e sfrutterà i tre tempi da 45’ della partita per farla girare come si deve. La sensazione è che, almeno in partenza, l’allenatore varerà un undici in linea con quello che si vedrà dal 1’ al Tardini, con Biraghi al posto di Ranieri (il ‘99 sarà squalificato), Mandragora e Barak in mediana e Kean davanti. Dubbio sulla trequarti, con Colpani che scalpita ma con Brekalo e Sottil che reclamano spazio dopo un ottima pre-stagione.