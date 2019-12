ALTRO GIRO, ALTRA CORSA

Non buonissime le notizie arrivate dal centro sportivo dove Chiesa ha sostenuto terapie. Ancora è probabilmente presto per capire se l'attaccante potrà esserci venerdì sera contro la Roma o meno, ma è chiaro che i postumi della serata con l'Inter si fanno sentire e se Montella dovesse fare a meno di lui la sfida ai giallorossi sarebbe certamente un po' più complicata. Anche perchè la Fiorentina che diventa protagonista nei rumors del mercato degli attaccanti (con la possibilità di un prestito di Pedro che si fa concreta e l'idea Kalinic da affiancare a quella di Zaza) è comunque alle prese con una sterilità offensiva non indifferente.

Il dodicesimo posto tra i reparti offensivi della Serie A racconta più o meno bene le varie difficoltà dei singoli nel recente passato, da Vlahovic a Boateng fino agli acciacchi di Chiesa e Ribery, ed è anche per questo che Montella dovrà nuovamente inventarsi qualcosa per affrontare la squadra di Fonseca. I giallorossi stanno bene, sono reduci da buoni risultati in fila e il tecnico sembra aver trovato anche la giusta sintonia con l'ambiente. Per di più si sprecano gli intrecci di mercato visto che nella Capitale Pradè continua a tenere d'occhio Florenzi e lo stesso Juan Jesus per la difesa.

Una serata che già si preannuncia fondamentale, per tanti motivi non ultima la stabilità del tecnico sulla panchina. Mentre si rincorrono gli scenari di possibili traghettatori la Fiorentina può ripartire dal capolavoro firmato Vlahovic nel recupero della gara con l'Inter. Non un dettaglio da poco, anche perchè la spinta del pubblico sarà nuovamente garantita da un altro stadio pieno. Nonostante tutto c'è ancora tempo che chiudere degnamente un 2019 avaro di gioie. E magari farsi trovare più che pronti ai nastri di partenza del mercato di gennaio.