Alle 15 Fiorentina-Genoa, la probabile formazione con Folorunsho in mediana e Sottil a destra

Palladino oggi farà di necessità virtù, schierando e adattanto i giocatori a disposizione come meglio può, vista l'importanza della gara delle 15 al Franchi con il Genoa in cui la Fiorentina deve dare continuità alla vittoria contro la Lazio e dimostrare di essere guarita. Il tecnico deve però fare i conti con una coperta corta, tra le assenze forzate tra gli infortuni di Cataldi e Colpani (anche se recuperato in panchina) e il non pieno recupero di Pablo Marì che lo stesso Palladino ha detto di non rischiare, la squalifica di Adli e le distrazioni di mercato.

Comuzzo lasciato tranquillo

Con De Gea sicuro titolare in porta, Dodo e Gosens sicuri sulle fasce, al centro Palladino potrebbe schierare ancora la coppia Pongracic-Ranieri come all'Olimpico. Non solo la coppia si è dimostrata affidabile e il croato in buone condizioni nonostante non giocasse 90 minuti da inizio stagione, ma c'è anche un Comuzzo da preservare. Palladino in conferenza stampa lo ha definito forte e che non si faceva spostare da nulla, ma è ovvio che in questo momento così delicato, in cui il Napoli fa un pressing asfissiante per averlo, il giovane potrebbe comunqe non essere concentrato al 100%.

Mediana corta, Folorunsho arretrato

La contemporanea assenza di Cataldi infortunato e Adli squalificato dopo il doppio giallo per aver calciato un pallone mentre usciva dal campo lascia la mediana corta numericamente anche alla luce delle voci di mercato che coinvolgono Richardson. Resta dunque il solo Mandragora e per questo Palladino dovrebbe arretrare Folorunsho in linea con lui (come ha giocato a Monza).

Sottil spostato a destra

Sulla trequarti con la cessione di Ikoné, la botta alla caviglia rimediata prima della gara con la Lazio da Colpani e l'arretramento di Folorunsho come detto in mediana la coperta è altrettanto corta. Ecco che, recupero miracoloso di Colpani, dunque verrà adattato qualcuno come anticipato da Palladino. Il più accreditato è Sottil che in quella posizione in passato ha già giocato, con Gudmundsson e Beltran in linea dietro a Kean.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Folorunsho; Sottil, Gudmundsson, Beltran; Kean. Allenatore: Palaldino