ALLARME DIFESA PER ITALIANO. LE POSSIBILI SOLUZIONI

C'è un allarme difesa in casa Fiorentina. Una questione non da poco, se contiamo che tre centrali su quattro rischiano di dover saltare la prossima partita contro il Milan. Due lo faranno sicuramente, Martinez Quarta e Milenkovic squalificati dopo la partita contro la Juventus, uno invece, Nastasic, è in forte dubbio dopo aver lasciato la Nazionale per un problema al polpaccio.

Tornerà a Firenze e la Fiorentina dovrà valutare l'entità e la gravità dell'infortunio per poi con lo staff medico decidere il percorso di recupero migliore. Certo è che il fatto che la Serbia abbia deciso di rimandarlo a casa non è di buon auspicio per una veloce guarigione, anche se è ancora presto per fare delle ipotesi in merito al suo rientro.

Di sicuro contro il Milan o non ci sarà, o non sarà comunque al 100%. Motivo per cui Italiano ha già cominciato a pensare a quali potrebbero essere le alternative. Detto che un cambio di modulo non è un'ipotesi al vaglio almeno per ora, accanto a Igor in assenza di Nastasic si candidano in due: Venuti e Pulgar, con il primo in netto vantaggio sul secondo.

Il terzino cresciuto nella Fiorentina in passato ha già ricoperto quel ruolo, sia in Serie B che al suo primo anno in A con il Benevento. Più che altro in una difesa a tre, ma può essere in grado, in caso di emergenza, di giocare anche centrale di una difesa a 4 come quella della Viola di Italiano. L'altra ipotesi è quella che Pulgar, il cui processo di recupero dall'infortunio però è tutto da valutare e gli impegni con il Cile non aiutano, possa giocare di nuovo in un ruolo che ha già dimostrato di poter ricoprire. Il fattore tempo e Sudamerica però, non fa pendere per quest'ultima ipotesi.