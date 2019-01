AG. VLAHOVIC A FV, DUSAN FELICE A FIRENZE: IL FUTURO È QUI. PRESTO TRA BOMBER DI A

È un momento a dir poco magico quello che Dusan Vlahovic sta vivendo in queste settimane con la Fiorentina: sceso in Primavera, il centravanti serbo sta aiutando a suon di gol la squadra di Bigica (sono in tutto cinque le reti messe a segno nelle ultime tre partite), attualmente terza in campionato e in semifinale di Coppa Italia. Per fare il punto sulla stagione dell’attaccante, per il quale non mancano offerte sul mercato, Firenzeviola.it ha contattato Darko Ristic, manager del giocatore classe 2000.

Ristic, che momento è questo per Vlahovic?

“Dusan sta vivendo una fase davvero felice della sua carriera a Firenze: è entusiasta di quello che è il suo rendimento e si sta comportando da vero professionista. Non vede la Primavera come una “diminuzione” dei suoi obiettivi ma come una competizione per giovani in cui mostrare tutta la sua qualità e il suo potenziale. E direi che ci sta riuscendo”.

Sabato a Milano, dopo il gol, Dusan ha esultato in modo chiaro: “Voglio restare qui!”

“È giusto, ha fatto bene. Perché è il suo volere. Dusan è felice a Firenze, sta migliorando giorno dopo giorno e sono certo che sarà presto uno dei migliori attaccanti della Serie A”.

Che obiettivi si è posto per il 2019 il suo assistito?

“Come ho già detto, Dusan è un professionista, sta cercando di fare progressi quotidiani e solo questo è il suo obiettivo nel nuovo anno. Dentro di sé però culla anche un sogno…”

Quale?

“Quello di gonfiare presto le reti degli avversari con la maglia della prima squadra. Per adesso sta facendo pratica con la Primavera, ma presto sono certo che ciò avverrà”.