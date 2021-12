AG. DRAGO A FV: "TORNERÀ IN CAMPO DOPO LA SOSTA. NESSUN PROBLEMA CONTRATTUALE"

Era il 3 ottobre scorso quando, a seguito di un rinvio negli istanti finali della partita interna persa contro il Napoli, Bartlomiej Dragowski fu costretto a fermarsi ai box a causa di un risentimento al retto femorale della coscia. Sono passati quasi due mesi dal momento in cui il polacco ha rimesso piede in campo, ma di notizie che raccontino un suo ritorno tra i pali, neanche l'ombra.

Per sapere qualcosa di più sulle sue condizione fisiche, ma non solo, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, il procuratore del portiere viola, Mariusz Kulesza, che ha voluto così tranquillizzare i tifosi: "Il problema che ha costretto Bart a stare fuori tutto questo tempo è più grave di quanto era stato preannunciato inizialmente. Ormai è diverso tempo che è tornato ad allenarsi a parte, ma ancora le sue condizioni fisiche non sono ottimali per poter tornare a difendere la porta gigliata dal primo minuto. C'è ancora bisogno di un po' di tempo, perché affrettare le cose potrebbe significare un ulteriore infortunio e questo non possiamo permettercelo".

Quindi quando pensa che potrà tornare in campo il suo assistito? "Non manca molto, i tifosi possono stare tranquilli. Secondo me tra due settimane potrà tornare a giocare titolare. Probabilemente per i primi di gennaio, quindi per la gara del sei gennaio contro l'Udinese".

Il suo contratto è in scadenza nel 2023, non è che sta restando fuori per via di alcuni problemi contrattuali? "Assolutamente no, posso assicurare che non è così. Se Dragowski non sta giocando è solo per questioni fisiche, nient'altro".