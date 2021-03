A RIBERY IL PREMIO TOP FV: "GRAZIE A TUTTI! SPERO DI ABBRACCIARVI PRESTO"

"Grazie ai tifosi che mi hanno votato per questo premio. Spero davvero di potervi riabbracciare presto allo stadio!", così Franck Ribery ha voluto ringraziare i tifosi che lo hanno votato come il migliore della scorsa stagione, tramite il sito Firenzeviola.it .Con un po' di ritardo a causa del maledetto Coronavirus che impedisce eventi e premiazioni, siamo finalmente riusciti a consegnare a Franck Ribery il Premio Top FirenzeViola.it come miglior giocatore della stagione 2019/20, sia per i nostri lettori di fede viola che per la redazione. Un riconoscimento meritato, per un campione che sta incantando ancora il mondo del calcio nonostante l'anagrafe parli per lui di 38 primavere.

Un campione dentro ma anche e soprattutto fuori dal campo, come abbiamo potuto testare direttamente sulla nostra pelle. Dopo un periodo prevedibile di attesa fuori dal centro sportivo viola, normale visto che per la Fiorentina si tratta comunque di una giornata di lavoro pieno in vista del Milan, l'asso francese si è palesato ai cancelli d'ingresso, con fare amichevole, come se ci conoscesse da una vita. Ha voluto portare il suo saluto uno per uno a tutti i giornalisti presenti in rappresentanza di FirenzeViola.it, ed è apparso felice di ricevere il trofeo che è la testimonianza del grande affetto che ha sempre ricevuto in dote dai fan gigliati.

Tempo di qualche foto, di sorrisi e commenti divertiti, prima di vederlo tornare all'interno del centro sportivo, mostrando con una certa curiosità allo staff medico e alcuni collaboratori la statuetta (realizzata artigianalmente con tecnica di stampa 3D da Niccolò Tardelli e Alice Biagioni), che ricorda le sue fattezze ed indossa la sua inconfondibile maglia viola numero 7. Anche questo è uno dei momenti immortalati nelle immagini di una giornata speciale.