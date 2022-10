6 MESI DALL'ULTIMA VITTORIA IN TRASFERTA , A LECCE PER ROMPERE LA MALEDIZIONE

Era il 10 Aprile, la Fiorentina domina il Napoli al Diego Armando Maradona uscendone vincitrice per 3-2, grazie alla rete nel primo tempo del solito Nico Gonzalez e a quelle nella ripresa dei nuovi arrivati Cabral e Ikone, entrambi presi nel mercato di gennaio con l'obiettivo di non far rimpiangere Dusan Vlahovic. Questi 3 punti porteranno i viola nelle posizioni di vertice e a sognare un posizionamento europeo, poi raggiunto l'ultima giornata in una bellissima cornice al Franchi contro la Juventus.

Dopo soli 184 giorni la situazione è cambiata drasticamente. L'inizio di stagione viola in campionato è stato deludente con soli 9 punti guadagnati in altrettante partite, relegando così i viola al 14esimo posto in classifica, ben lontano dalle aspettative di inizio stagione. In Conference League la situazione è sicuramente migliore grazie alle due vittorie consecutive con gli scozzesi che regaleranno ai ragazzi di Italiano con molta probabilità il secondo posto nel girone data la brutta in Turchia contro il Basaksehir.

La vittoria contro il Napoli è l'ultima volta in cui sono stati conquistati 3 punti fuori dalle mura amiche del Franchi in campionato,il tabù totale è stato rotto ad Edimburgo contro gli Hearts, l'incontro di domani contro il Lecce può quindi essere già uno spartiacque decisivo per la stagione della Fiorentina. Con una vittoria il club di Viale Manfredo Fanti potrebbe scalare diverse posizioni in classifica e accodarsi nella parte sinistra del tabellone, mentre una sconfitta rischierebbe di mettere i viola in una situazione buia, sia a livello prettamente statistico che psicologico. L'avversario da affrontare per uscire da questo limbo è il Lecce di Baroni, fiorentino di nascita e cresciuto nel settore giovanile gigliato, che nonostante i 40 milioni di monte ingaggi di differenza si trova a soli 2 punti di distanza dopo aver messo in difficoltà Napoli, Roma e Inter. La Fiorentina ha bisogno disperato di una boccata d'aria per poter tornare sulla retta via e lottare per posizioni di classifica che più le competono, il Lecce dal canto suo scenderà in campo al Via del Mare con la voglia di portare a casa bottino pieno davanti ai propri tifosi.