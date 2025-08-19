FirenzeViola 48 ore all’esordio su un doppio binario: il campo per Pioli, il mercato per la dirigenza

vedi letture

Meno due all’esordio ufficiale nel conto alla rovescia ufficialmente partito. In casa viola si procede su un doppio binario, quello che attende Pioli e i suoi nella prima delle due sfide al Polissya nel preliminare di Conference League e quello che attende il duo Pradè-Goretti per completare (e snellire) la rosa. Se da un lato tecnica e squadra potranno concedersi pochi errori visti i 180 minuti a disposizione per i dirigenti c’è sicuramente più tempo.

Idee allo stato embrionale

Così non c’è da stupirsi se rispetto alla formazione che Pioli ha in testa, più o meno già varata in vista di giovedì sera, le idee della dirigenza siano ancora a uno stato embrionale. La suggestione Pellegrini, per esempio, è destinata a essere vagliata da vicino solo a ridosso della chiusura degli affari, quando a fine mese la questione ingaggio potrebbe essere meno complessa, ma stesso discorso può benissimo riguardare situazioni in uscita ancora in stand-by

Uscite in sospeso

E’ il caso in particolare di Beltran che dopo aver nicchiato di fronte alle avances di Flamengo e Zenit San Pietroburgo adesso ha chiesto tempo per valutare la proposta del Cska Mosca (da oltre 10 milioni per il club di Commisso) o dello stesso Fortini sul cui futuro si sta seriamente interessando il Torino. Infine pure su Ikonè servirà pazientare, fermo restando che pure in mezzo al campo, da Richardson a Bianco, qualcuno potrebbe lasciar spazio a nuovi arrivi.

Obiettivi in mezzo al campo e in attacco

Di certo le cessioni di cui sopra saranno propedeutiche a nuovi innesti, sulla linea mediana dove si continua a osservare Nicolussi Caviglia ma soprattutto in attacco, dove all’uscita di Beltran i viola risponderanno con un nuovo innesto. E mentre su Ioannidis per ora è sceso il silenzio ecco che il profilo di Piccoli del Cagliari è destinato a tornare di moda, tanto più se sulla linea con la Sardegna si discutesse di altre vicende di mercato come quelle che potrebbero riguardare Barak.