La Fiorentina arriva domenica al Maradona orfana di uno dei suoi miglior giocatori. Con il Napoli infatti sarà assente per squalifica Lucas Torreira, fulcro del gioco viola che in quest'ultimo periodo si è dimostrato veramente indispensabile per la squadra di Italiano. L'ammonizione presa nella gara contro l'Empoli pesa come un macigno, da una parte perché poteva essere evitata e dall'altra perché il numero diciottotto viola lascerà da soli i suoi compagni in una delle gare più difficili della stagione.

Un'assenza sicuramente pesante, che cercherà di colmare Sofyan Amrabat, chiamato in causa come sostituto dell'uruguauiano davanti alla difesa in più di un'occasione. Un ruolo che per caratteristiche, non gli si addice a pieno, ma che in carriera lui stesso ha detto di voler provare a svolgere. Più che altro non sarà facile replicare il lavoro d'interdizione e di inserimento che fornisce Torreira, dato che il marocchino ha nelle corde qualità tecniche diverse: molto spesso l'uruguaiano si butta in avanti, si inserisce nell'area avversaria e porta un pressing alto fino alla linea difensiva nemica. Dei movimenti tattici che Amrabat non ha nelle proprie caratteristiche, lui è molto più statico e meno propenso a spingersi in avanti. Proprio per questo motivo Italiano, che chiede a Torreira un lavoro ben preciso, potrebbe decidere di cambiare qualcosa per quanto riguarda l'approccio tattico alla gara.

Domenica a Napoli sarà la quarta presenza dall'inizio di Amrabat (43 giorni dopo l'ultima volta), sempre in campionato: la più importante. Proprio contro i partenopei, che si contesero il suo acquisto con la Fiorentina, ma purtroppo quell'Amrabat lì a Firenze non è mai stato visto. Adesso centrocampista ha l'occasione di dimostrare di essere quel giocatore di cui le due società si erano innamorate, per provare ad avere una svolta alla sua parentesi in viola che fino ad ora ha avuto molti più bassi che alti.