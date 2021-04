ZAPPACOSTA, Eysseric? Mi ha preso in pieno

L'esterno del Genoa Davide Zappacosta ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club rossoblù dopo il pareggio interno contro la Fiorentina. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Come stai dopo il duro intervento di Ribery?

"Sicuramente non l'ha fatto apposta: me l'ha detto più volte e si è scusato. All'inizio ho avuto un po' di paura, perché era la gamba alla quale mi sono infortunato. Poi fortunatamente sono riuscito a continuare la partita".

Un commento sul contatto nell'area della Fiorentina con Eysseric?

"Non sono uno che ama fare polemiche, o tuffarsi, penso di averlo dimostrato nel primo tempo quando Milenkovic mi ha tirato un calcio in area e ho continuato senza problemi. Io ho sentito la botta da dietro, poi possiamo sbagliare tutti: secondo me c'erano gli estremi per dare il rigore, poi non so perché non ho rivisto l'azione, fatto sta che il difensore mi ha preso in pieno".

Avete comunque guadagnato un punto sul Cagliari.

"Sicuramente è un buon punto, ma dispiace per come si era messa perché secondo me meritavamo qualcosa in più".

Sulla sinistra sei sempre stato pericoloso.

"Cerco sempre di dare il massimo: era una partita difficile, contro una squadra aggressiva, che giocava a specchio. Poi arrivano i primi caldi, quindi non è mai facile giocare con queste temperature. Io cerco di dare tutto come sempre".