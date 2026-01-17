Verso Bologna-Fiorentina, i convocati di Italiano per il match del Dall'Ara

Verso Bologna-Fiorentina, i convocati di Italiano per il match del Dall'AraFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:06Avversari
di Redazione FV

Nonostante la notizia che ha scosso tutto il mondo Fiorentina e più in generale anche quello del calcio italiano, domani alle ore 15:00 allo Stadio Dall'Ara si giocherà il derby dell'Appenino tra i viola e il Bologna. In tal senso sono appena usciti i convocati di Vincenzo Italiano per la partita. Ecco la lista completa:

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana.
Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.