UDINESE, Con Ebosse operato, emergenza in difesa

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

(ANSA) - UDINE, 21 SET - Il difensore camerunese Enzo Ebosse è stato operato al ginocchio destro e dovrà restare lontano dal terreno da gioco per circa sei mesi. Il centrale si era infortunato domenica a Cagliari, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo, dopo molti mesi di riabilitazione, per un infortunio analogo. Quello di Ebosse è solo l'ultimo di una catena di infortuni simili ai ginocchi che hanno interessato nell'ultimo anno i calciatori dell'Udinese e che hanno colpito Masina, Deulofeu e Ehizibue. Per la sfida interna di domenica con la Fiorentina (dove milita Riccardo, figlio del tecnico dei friulani Andrea Sottil) sarà emergenza in difesa per la contemporanea assenza per infortunio anche di Masina (problema a un piede) e Kabasele.

Candidati a una maglia da titolari Guessand e Kristensen. Ai box resteranno anche Vivaldo Semedo, Padelli, Davis e i già citati lungo degenti Ehizibue e Deulofeu. (ANSA).