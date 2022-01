TMW, No Garcia al Genoa: Labbadia al posto di Sheva

Bruno Labbadia è adesso in pole per la sostituzione di Andriy Shevchenko sulla panchina del Genoa. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com la prima scelta Rudi Garcia, accostato anche alla panchina della Fiorentina in estate, va infatti verso il no, visto che non è interessato a prendere una squadra in corsa che lotta per non retrocedere in Serie A. Favorito dunque l'ex Stoccarda con Sheva che già lunedì, giorno della sfida contro i viola, non dovrebbe più essere l'allenatore del Grifone.