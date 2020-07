SPAL, I tifosi sono in rivolta: "Via i porci da Ferrara"

Tensione a Ferrara, dove la tifoserie estense non ha preso bene la retrocessione in Serie B della squadra di Di Biagio, sconfitta anche ieri sera. Uno striscione appeso davanti al centro SPAL in via Copparo recita “Via i porci da Ferrara”, con annessa anche una testa di maiale. Al momento, il gesto non sembra essere stato di gruppi organizzati riconducibili alla Curva Ovest, ma molto probabilmente è da attribuire all'azione di ignoti intenzionati a contestare solamente la squadra per le ultime prestazioni messe in campo, e non la società.