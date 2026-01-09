Sorpresa nel dispositivo del g.s.: Tomori sarà squalificato contro la Fiorentina

In un primo momento nessuno se n'era accorto ma questa mattina è emerso che nel finale concitato di ieri tra Milan e Genoa il direttore di gara Mariani ha ammonito anche Fikayo Tomori. Un giallo molto pesante per il centrale rossonero che, infatti, era diffidato e per questo motivo sarà costretto a saltare la partita contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 15.

La conferma della squalifica è arrivata direttamente dal comunicato del Giudice Sportivo, pubblicato questo pomeriggio: "TOMORI Oluwafikayomi Oluwadamilola (Milan): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione)". Il numero 23 dunque ha ricevuto il giallo per le proteste dopo l'assegnazione del rigore, esattamente come Maignan (multato anche di 1.500 euro perché capitano) e Pavlovic: tre ammoniti per un singolo episodio.