Sorpresa nel dispositivo del g.s.: Tomori sarà squalificato contro la Fiorentina
In un primo momento nessuno se n'era accorto ma questa mattina è emerso che nel finale concitato di ieri tra Milan e Genoa il direttore di gara Mariani ha ammonito anche Fikayo Tomori. Un giallo molto pesante per il centrale rossonero che, infatti, era diffidato e per questo motivo sarà costretto a saltare la partita contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 15.
La conferma della squalifica è arrivata direttamente dal comunicato del Giudice Sportivo, pubblicato questo pomeriggio: "TOMORI Oluwafikayomi Oluwadamilola (Milan): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione)". Il numero 23 dunque ha ricevuto il giallo per le proteste dopo l'assegnazione del rigore, esattamente come Maignan (multato anche di 1.500 euro perché capitano) e Pavlovic: tre ammoniti per un singolo episodio.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati