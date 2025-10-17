Nkunku non si è allenato. Possibile assenza dal 1' contro la Fiorentina

Nkunku non si è allenato. Possibile assenza dal 1' contro la Fiorentina
di Redazione FV

In vista di Milan-Fiorentina, oltre alle assenze di Pulisic, Rabiot e Saelemaekers, occhio alle condizione di Christopher Nkunku, che, a detta di Peppe Di Stefano, non si è allenato in questi giorni, per un piccolo problema al piede provocato da un pestone. Il francese non fa preoccupare più di tanto Massimiliamo Allegri, infatti Nkunku dovrebbe tornare ad allenarsi da questo pomeriggio, ma nei prossimi giorni sarà rivalutato, in vista della partita di domenica contro il club viola. 