Sky, nel Milan a rischio anche Rabiot e dentro Estupinan per Bartesaghi
FirenzeViola.it
Stando a quando riportato in questi minuti da Sky, Adrien Rabiot potrebbe unirsi agli assenti del Milan a Firenze; il giocatore infatti non è al meglio e rischia di non partire titolare. Nella mattinatale condizioni del centrocampista francese verranno rivalutate dallo staff medico rossonero per una botta che ha preso presa in allenamento.
Durante la rifinitura di oggi Massimiliano Allegri ha infatti provato Samuele Ricci al posto del francese anche se sarà lui stesso a decidere se giocare o meno contro la Fiorentina. Qualora ce la dovesse fare in campo lui con Jashari e Loftus-Cheek. L'altra novità di formazione riguarda la fascia sinistra: turno di riposo per Davide Bartesaghi, dentro Pervis Estupinan.
