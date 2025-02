Se Sparta piange, Atene non ride: Panathinaikos sconfitto 3-1 dal Lamia ultimo in classifica

"Se Sparta piange, Atene non ride". Si potrebbe riassumere così il pomeriggio delle prossime protagoniste degli ottavi di Conference League in programma il prossimo 6 marzo, Fiorentina e Panathinaikos. Perché se la squadra di Palladino è caduta malamente in casa dell'Hellas Verona con un gol preso nei minuti di recupero da Antoine Bernede, non è certo andata meglio ai greci allenati da Rui Vitoria, sconfitti per 3-1 dal Lamia ultimo in classifica.

Nonostante il momentaneo pareggio di una vecchia conoscenza del campionato italiano come Filip Djuricic per l'1-1 che ha risposto alla rete iniziale di Tshibola, il Lamia ha dilagato nel finale con una doppietta di Furtado. Il Pana resta così a 46 punti e perde punti importanti dalla vetta del campionato greco occupata in questo momento dall'Olympiakos.

Il percorso della Fiorentina in Conference League

Sono già notte tutte le date fino alla finale e c'è la certezza che tutte le gare di ritorno di ottavi, quarti e semifinale saranno giocate dalla Fiorentina al Franchi. Un'opportunità per la squadra viola di avere il sostegno del proprio pubblico che di sicuro non mancherà neanche in trasferta.

Ottavi: Panathinaikos-Fiorentina con andata il 6 marzo ad Atene e ritorno al Franchi

Quarti: andata il 10 aprile in trasferta (vincente Celje/Lugano), il 17 aprile ritorno (eventualmente) al Franchi

Semifinale: andata 1 maggio in trasferta (vincente di Real Betis/Vitoria Sc vs Jagiellonia/Cercle Brugge) e ritorno l'8 maggio al Franchi

Finale: 28 maggio a Breslavia