SCHIATTARELLA, Fine litigio con Insigne: sabato ok

Come spiega questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, il Benevento che sfiderà la Fiorentina nel prossimo turno di campionato potrà contare di nuovo su Pasquale Schiattarella. Il centrocampista è stato protagonista in negativo negli scorsi giorni per un brutto litigio in allenamento con il compagno Insigne. Il caso però sembra completamente rientrato e, con la Fiorentina, il tecnico Inzaghi schiererà il suo modulo preferito: il 4-3-2-1. Schiattarella prenderà il suo posto in cabina di regia. Per raggiungere la salvezza, Filippo Inzaghi non vuole rinunciare a nessuno.