SAN GALLO, Contro i viola anche per una causa benefica

Il match tra San Gallo e Fiorentina rappresenterà anche un'importante occasione per il club svizzero per avviare una raccolta fondi nell'ambito della campagna «San Galle für Di». Questa iniziativa fornisce supporto finanziario a progetti e istituzioni benefiche selezionate nella zona di San Gallo. Le donazioni, come riportato dai canali ufficiali del club, saranno raccolte attraverso la vendita simbolica di speciali biglietti evento dedicati proprio alla partita contro la Fiorentina.