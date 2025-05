Il Bologna ritrova gli infortunati per la Coppa Italia e per la Fiorentina

Il Bologna, avversario della Fiorentina nel prossimo week end (data da stabilire), in queste ore è concentrato sulla finale di Coppa Italia, prevista per mercoledì 14 contro il Milan che appena qualche giorno fa l'ha battuto a San Siro. Rispetto a quella gara il teccnico Vincenzo Italiano ha ritrovato già da ieri alcuni giocatori che dunque saranno disponibili anche per la gara con la Fiorentina.

Si tratta di Emil Holm, Jens Odgaard e Dan Ndoye rientrati in gruppo, mentre solo lavoro differenziato e terapie per Estanis Pedrola, anche oggi. Domani la squadra si allenerà a Bologna poi partirà alla volta di Roma.