Qui Venezia, Kike Perez dovrebbe recuperare: tutto esaurito il Penzo

Il Corriere dello Sport-Stadio dedica spazio anche alle tematiche di casa Venezia in vista della sfida di questo pomeriggio contro la Fiorentina. I lagunari, come del resto i viola, per raggiungere il proprio obiettivo, la salvezza, sono costretti a vincere. I lagunari, di fronte ad un Penzo sold-out con circa 11.000 spettatori, cercheranno di portare a casa punti importanti per provare a lasciarsi alle spalle la zona rossa della classifica. Riguardo alle scelte di formazione di Di Francesco due sono i dubbi principali.

Il primo in difesa dove Schingtienne è in vantaggio su Marcandalli per affiancare Idzes e Candè davanti a Radu. L'altro invece la linea mediana perché dovrebbe recuperare Kike Perez. Lo spagnolo, reduce dal gol contro il Torino, nella sfida dell'Olimpico aveva subito una botta alla testa ma dovrebbe essere della partita affiancando Busio e Nicolussi Caviglia a centrocampo. Sulle corsie esterne agiranno Zerbin ed Ellertson, mentre davanti toccherà ancora a Yeboah e Gytkjaer.