SALERNITANA, Vittoria fuori casa che manca da gennaio

La Salernitana non vince in trasferta da dieci mesi. L'ultimo successo dei campani lontano dall'Arechi infatti è datato 27 gennaio 2023. In quell'occasione i granata, allenati ancora da Nicola, riuscirono a battere il Lecce al Via del Mare per 1-2 grazie alle reti di Boulaye Dia e Tonny Vilhena. Da quel giorno, nonostante i cambi in panchina, prima con l'arrivo di Paulo Sosa e poi di Filippo Inzaghi in questa stagione, la Salernitana non è mai riuscita a vincere in trasferta.