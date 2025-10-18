Quotazioni in crescita per Kean. Stamani il provino, CorFio: "Verso la convocazione"

vedi letture

Le probabilità di una convocazione di Moise Kean per Milan-Fiorentina sono in crescita. Notizie positive filtrate ieri in conferenza stampa da Pioli e confermate stamani dal Corriere Fiorentino, che scrive come l'attaccante sia il primo a voler essere della partita al netto però delle sue condizioni fisiche. Rientrato al Viola Park in anticipo per la distorsione alla caviglia rimediata in Nazionale contro l’Estonia, match nel quale è arrivato il quinto gol stagionale, Kean ha subito avviato il percorso di recupero e anche se ha (parzialmente) lavorato con il resto dei compagni soltanto ieri, senza forzare sui cambi di direzione e sui contrasti e dopo aver frequentato la piscina nei giorni precedenti, l’assenza di lesioni alimenta ottimismo.

La decisione finale spetterà a lui e importante sarà la rifinitura di stamani, quando testerà la caviglia nei cambi di direzione, negli scatti e nel calciare. Se il dolore sarà almeno sopportabile, Kean sarà convocato per la delicatissima trasferta di Milano. E se anche domani il bomber non dovesse sentire troppo fastidio, entrerà nel referto arbitrale. Forse partendo dalla panchina, ma di sicuro con la voglia di lasciare il segno: ad ora infatti le sensazioni vedono un Kean probabilmente arruolabile ma senza partire titolare, con Piccoli che resta il favorito per la maglia. Ma un'eventuale presenza di Kean, anche solo dalla panchina, sarebbe decisamente un segnale positivo.