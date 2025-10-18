La tifoseria resta con la Fiorentina: a San Siro attesi 800 sostenitori viola
Nonostante il momento decisamente negativo, la tifoseria della Fiorentina non molla. Come riporta La Nazione, saranno circa 800 i sostenitori viola che seguiranno domani la gara contro il Milan dal terzo anello di San Siro, nel settore ospiti. Un numero di tutto rispetto, se si considera la lontananza della trasferta, l’orario scomodo e soprattutto il difficile momento della squadra di Pioli, che contro uno degli avversari più temibili va a caccia del primo successo in Serie A.
