Rapid-Fiorentina, il probabile undici degli austriaci

Rapid-Fiorentina, il probabile undici degli austriaciFirenzeViola.it
Oggi alle 18:28Avversari
di Redazione FV

Peter Stoger, allenatore del Rapdi Vienna, avversario domani in Conference League della Fiorentina, ha annunciato in conferenza l'assenza di uno dei suoi migliori giocatori, Mbuyi. Ecco dunque come potrebbe giocare la squadra viennese:

Rapid Vienna 4-3-3: Hedl; Bolla, Cvatkovic, Raux-Yao, Horn; Seidl, Grgic, Amane; Wurmbrand, Antiste, Weixelbraun