QUI SAMP, Il probabile undici di mister Giampaolo

Ultima partita casalinga per la Sampdoria. Un dubbio e un ballottaggio in attacco per Marco Giampaolo che si avvicina alla sfida decisiva contro la Fiorentina. A centrocampo si attendono novità dal recupero di Ekdal; in caso di forfait dello svedese davanti alla retroguardia agirà Ronaldo Vieira con Rincon e Thorsby ai lati. In difesa non ci saranno novità con Bereszynski e Augello sulle corsie, mentre la coppia formata da Ferrari e Colley completerà il pacchetto a protezione della porta di Audero. Le corsie saranno occupate da Candreva e Sabiri, davanti Quagliarella si giocherà una maglia da titolare con Caputo.

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Rincon, Thorsby, Sabiri; Caputo.