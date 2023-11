QUI SALERNO, Tchaouna punta al recupero con i viola

FirenzeViola.it

Mentre la squadra ieri era a riposo dopo le fatiche del match con la Lazio, i due infortunati Boulaye Dia e Loum Tchaouna ne hanno approfittato per riprendere con un giorno di anticipo la preparazione e accelerare il loro rientro in campo. L'esterno francese deve smaltire una lieve lesione al polpaccio e oggi si sottoporrà ad ulteriori accertamenti per capire a che punto è l'infortunio. In caso di esito positivo potrebbe rimettersi di nuovo a disposizione di mister Inzaghi e tornare tra i convocati già per la sfida in terra toscana.