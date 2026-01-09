Qui Milan: Nkunku è tornato ad allenarsi in gruppo, a Firenze ci sarà

Seduta di scarico oggi a Milanello per chi ha giocato ieri contro il Genoa, mentre gli altri hanno svolto un allenamento normale. E la buona notizia è il rientro in gruppo sul campo di Christopher Nkunku che ha lavorato con quelli che ieri hanno giocato poco o non sono scesi in campo contro il Grifone. L'attaccante francese ha finalmente smaltito il problema al piede che aveva rimediato a fine 2025 contro l'Hellas Verona e che gli ha fatto saltare i primi due impegni del Diavolo nel 2026 contro Cagliari e Genoa.