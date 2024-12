QUI JUVE, Nico dalla panchina, ecco Il probabile 11

FirenzeViola.it

Vigilia di campionato positiva per Thiago Motta che, prima del match contro la Fiorentina, ha ricevuto solo buone notizie dall'infermeria. Su tutte la più attesa era quella riguardante le condizioni del grande ex Nico Gonzalez. L'argentino sta bene, ha recuperato e ci sarà, seppure non dal primo minuto, contro i viola. Oltre a Nico Thiago Motta potrà contare anche sui rientri di Koopmeiners, Douglas Luiz e Danilo. L'olandese potrebbe giocare titolare nei due in mediana accanto a Locatelli oppure come trequartista. Sulle fasce ci saranno Yldiz a sinistra e Conceincao a destra, mentre davanti non c'è alternativa all'altro attesissimo ex Dusan Vlahovic.

Per il resto davanti a Di Gregorio dovrebbe giocare dal primo minuto Mckennie come terzino sinistro al posto di Cambiaso con Gatti e Kalulu centrali e Savona a destra. In mezzo al campo con Koopmeiners trequartista spazio a Locatelli e Thuram. A riportarlo è il quotidiano TuttoSport.