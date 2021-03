QUI GENOA, Oggi doppia seduta senza nazionali

Continua la serie di allenamenti settimanali in attesa del ritorno al calcio giocato che avverrà dopo la sosta per le Nazionali nel sabato di Pasqua. Il Genoa è atteso dalla partita casalinga contro la Fiorentina: al Centro Sportivo Signorini il lavoro prosegue per mister Ballardini ed il suo staff. In attesa della domenica nella quale il gruppo osserverà una giornata di riposo, le doppie sessioni proseguono a ritmo continuato mentre con domani si chiuderà il ciclo settimanale che tornerà a riaprirsi da lunedì proprio in vista della Fiorentina e di quello che sarà il rush finale del campionato che si concluderà tra un paio di mesi. Assenti ovviamente i giocatori impegnati con le rispettive nazionali ed anche per questo il lavoro è stato adottato in maniera più specifica per i calciatori presenti all'interno dell'impianto sportivo ponentino. In giorni scaglionati poi torneranno via-via a disposizione tutti i giocatori che si riuniranno con quelli attualmente presenti.