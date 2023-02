QUI BOLOGNA, A Firenze davanti Zirkzee dal 1'

Con Arnautovic che lavora ancora a parte, secondo quanto riportato da Tmw, a Firenze sarà nuovamente Zirkzee il perno offensivo del Bologna di Motta. Alle sue spalle l'ormai consolidata linea Orsolini-Ferguson-Soriano, mentre in mediana potrebbe riposare Nico Dominguez. Al suo posto ancora Nicola Moro insieme a Jerdy Schouten. Per la linea difensiva, invece, dovrebbero essere confermati i quattro impiegati contro lo Spezia: Posch, Soumaoro, Lucumí, Cambiaso. Ancora bloccati in infermeria Sansone, Medel, Arnautovic, De Silvestri e Bonifazi.