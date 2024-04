PLZEN, Difesa super ed entusiasmo: come sta il Viktoria

FirenzeViola.it

Archiviata la delusione dello Stadium, la Fiorentina punta già al giovedì di Coppa: fra tre giorni c'è infatti l'andata dei quarti di finale di Conference contro il Viktoria Plzen e il Corriere Fiorentino ha deciso di dare ampio spazio allo stato di forma del prossimo eurorivale: ra un turno di coppa nazionale superato agilmente e la sfida alla capolista Slavia Praga, in programma domenica, il Viktoria Plzen si prepara a ricevere la Fiorentina. I prossimi avversari dei viola nei quarti di finale di Conference League sabato scorso hanno battuto 3-0 lo Jablonec, risultato che ha aperto le porte della semifinale da giocare contro lo Zlin il prossimo 24 aprile e anche se in campionato hanno perso ulteriore terreno dalle prime due posizioni, scivolando a 13 e 11 punti da Slavia e Sparta Praga, l’ambiente è su di giri in vista della serata di coppa.

Anche in Europa i rossoblù di Plzen stanno facendo esperienza. Già avversari di Roma, Inter e Napoli (con gli azzurri arrivò anche una storica vittoria) i cechi vantano un ottimo cammino nell'edizione corrente della Conference League, impreziosito anche da un record: un solo gol subito in 8 partite di Conference, miglior difesa delle competizioni Uefa grazie anche a Martin Jedlicka, portiere protagonista anche nella doppia sfida al Servette. Difesa ermetica e tanto entusiasmo: giovedì alla Doosan Arena ci sarà il tutto esaurito, non un obiettivo impossibile se si pensa alla capienza massima dell'impianto (12mila spettatori) e al fatto che una parte dello stadio sarà chiusa a causa di una squalifica per alcuni incidenti avvenuti nell'ultimo match di Conference col Servette. Ci sarà comunque un clima da partitissima, con folta rappresentanza dei tifosi viola: da Firenze partiranno in circa 730 (630 dei quali nel settore ospiti più un altro centinaio che ha speso 120 euro per i posti in tribuna) nella città della birra praticamente nessuno vuol perdersi la serata di coppa alla Doosan Arena.