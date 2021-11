PINAMONTI, Avevamo più voglia di vincere dei viola

"La Fiorentina è un'ottima squadra, giocano bene, hanno un ottimo allenatore e grandi singoli ma non sempre un singolo fa la differenza. Su questo penso che noi siamo superiori come gruppo, si è visto nel finale per l'atteggiamento dimostrato, la corsa verso la panchina e l'esultanza tutti insieme. La voglia che avevamo noi loro non ce l'avevano". Andrea Pinamonti ha parlato così nella conferenza stampa post-partita di Empoli -Fiorentina. Il classe '99 ha poi parlato del suo gol, la rete che è valsa i tre punti alla squadra di Aurelio Andreazzoli: "Quello segnato alla Fiorentina è uno dei più importanti per l'importanza che un derby ha; la dedica va al mister per i giorni difficili che ha vissuto; nonostante il grave lutto subito si è presentato comunque agli allenamenti ed alla partita, dimostrando incredibile professionalità".