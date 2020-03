OKAKA, Un solo punto fa la differenza. La salute...

Stefano Okaka ha commentato a Sky il pareggio di ieri pomeriggio contro la Fiorentina: "E' stata una domenica differente, perché non puoi mai staccare la spina ma davanti a questi problemi diventa poi difficile farne a meno. Quindi abbiamo cercato di riattaccarla durante la partita ed è venuto fuori un punto, ma adesso vediamo quello che succede fuori dal campo perché la situazione, come vediamo, sta andando avanti e di fronte alla salute, penso non si debba scherzare. Chi dovrà prendere delle decisioni, speriamo le prenda per il bene di tutta la Nazione. Di fronte alla salute la scelta diventa facile. Se il problema si complica, la scelta è scontata. Siamo tutti esseri umani: deve prevalere la salute e il benessere di tutti. Il pari con la Fiorentina? Con questa classifica un punto in più o in meno può fare la differenza, anche perché ti permette di sorpassare le squadre, adesso abbiamo scavalcato il Torino. Non stiamo perdendo. Cercheremo di vincere le prossime partite, ma l'importante è sempre non perdere e avere queste prestazioni che stiamo avendo da gennaio ad adesso. Prima o poi raccoglieremo quanto meritiamo. Il problema del gol? Non abbiamo fatto tantissime reti, ma per non perdere dobbiamo difendere. Poi capiteranno le occasioni in cui saremo più cinici e faremo gol".