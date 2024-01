NAPOLI, Quinta finale di Supercoppa, non con la Juventus

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Perentorio successo per 3-0 da parte del Napoli contro la Fiorentina, eliminata così dalla Supercoppa Italiana 2024. I partenopei disputeranno la loro quinta finale della competizione (la seconda con Mazzari in panchina, dopo il 2012) e per la prima volta sfideranno un’avversaria diversa dalla Juventus. Inoltre, per la prima volta il Napoli ha chiuso una gara senza subire gol in Supercoppa Italiana.