NAPOLI, Fabian Ruiz al PSG è fatta per 25 milioni

Ci siamo per l'addio di Fabian Ruiz al Napoli. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, all'inizio della prossima settimana, probabilmente già domani, si chiude con il PSG e il centrocampista spagnolo effettuerà le visite mediche prima di apporre la sua firma sul contratto. Il quotidiano scrive che l'affare è parallelo rispetto a quello che potrebbe portare Keylor Navas in azzurro. Il PSG dovrebbe versare 25 milioni di euro complessivi nelle casse del club azzurro. Fabian, di par suo, si è convinto della destinazione dopo che in un primo momento aveva rifiutato per attendere una big spagnola.