NAPOLI, Anche Spalletti negativo al Covid-19

Un'altra buona notizia in casa Napoli. Dopo la negatività al Covid di Osimhen, pronto a rientrare in Italia dalla Nigeria nelle prossime ore, il club azzurro ha aggiornato sulle condizioni di Luciano Spalletti: anche il tecnico, infatti, non ha più il Covid-19 e potrà riprendere il suo posto in panchina. Evidentemente anche per l'impegno di Coppa Italia giovedì contro la Fiorentina.