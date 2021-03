MILAN, Stasera manca anche Leao ma rientra Ibra

A sette giorni di distanza dall'andata a Old Trafford, Milan e Manchester United sono pronte a sfidarsi di nuovo. Per i rossoneri emergenza totale: dietro si è fermato Romagnoli mentre in attacco Pioli ha perso anche Leao e Rebic in rifinitura e se la giocherà col solo Ibra convocato tra le punte, più il giovane Tonin. A San Siro, nel ritorno degli Ottavi di finale di Europa League in programma giovedì 18 marzo alle 21.00, si deciderà la qualificazione. La squadra di Pioli sarà poi impegnata contro la Fiorentina domenica. Questo l'elenco completo dei convocati rossoneri a disposizione di Mister Pioli, resi noti dal sito ufficiale del club rossonero:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimović, Tonin