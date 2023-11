MILAN, Sconfitta per 3-1 e qualificazione a forte rischio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan perde contro il Borussia Dortmund che vince 3-1. I rossoneri non sono stati in grado di reggere alla difficoltà della partita: il doppio rigore - sbagliato da Giroud prima e trasformato da Reus poi - nel primo tempo; l'infortunio di Malick Thiaw e il raddoppio dei tedeschi ha tagliato le gambe ai rossoneri che sono capitolati subendo anche la terza rete di Adeyemi. A nulla è valso il primo gol in rossonero di Chukwueze.