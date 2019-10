MILAN, Pioli: "Mai un club così vicino". E difende Suso

Stefano Pioli, allenatore del Milan, nella conferenza stampa di presentazione della prossima sfida di campionato, contro la SPAL, ha fatto riferimento anche alla vicinanza continua dei dirigenti alla squadra. Una situazione mai così evidente prima d'ora per l'ex tecnico, tra le altre, anche della Fiorentina: "Mai avuta una presenza così continua e assidua come quella dell'attuale società del Milan, con Massara, Boban e Maldini, Gazidis che è venuto agli allenamenti. Una presenza continua per supportare me e i giocatori".

Poi, ha preso pubblicamente le difese di Suso, giocatore anche nel mirino della società viola nell'ultima estate, e alle prese con un momento negativo al pari di molti: "Non ho dubbi sul fatto che Suso sia un grande giocatore, con grande qualità. E' sbagliato ricondurre le difficoltà attuali del Milan su un solo giocatore. Per me è tutto il gruppo che deve dare qualcosa in più".