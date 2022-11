MILAN, Nominato il nuovo ad: è Giorgio Furlani

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, GONZALEZ NON SARÀ CONVOCATO PER LA SAMP Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i... Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i... NOTIZIE DI FV TRANSFERMARKT, I VALORI DELLA VIOLA QUASI TUTTI GIÙ In queste ore il noto sito Transfermarkt ha aggiornato i valori di mercato relativi a tutti i giocatori del panorama calcistico mondiale, tra cui, ovviamente, anche quelli della Fiorentina. Partendo da i portieri spicca il valore di Terracciano, che grazie alle sue... In queste ore il noto sito Transfermarkt ha aggiornato i valori di mercato relativi a tutti i giocatori del panorama calcistico mondiale, tra cui, ovviamente, anche quelli della Fiorentina. Partendo da i portieri spicca il valore di Terracciano, che grazie alle sue... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 11 novembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi