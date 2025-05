Udinese, Runjaic sulla Fiorentina: "Vogliamo chiudere bene davanti ai tifosi"

Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa della gara di domenica contro la Fiorentina: "Sono concentrato, c'è ancora una gara molto importante. Per quanto riguarda l'annata in generale abbiamo fornito buone prestazioni, vogliamo concludere bene questa annata con un buon risultato contro la Fiorentina per chiudere al meglio davanti ai nostri tifosi. Bisogna tenere sempre in mente quanto accaduto l'anno scorso, per questo siamo soddisfatti di quanto fatto quest'anno. Ricordiamoci dov'era la squadra l'anno scorso prima dell'ultima partita, quest'anno invece non siamo mai stati vicini alla zona retrocessione. Siamo stati quarti, primi, decimi, per tanto tempo undicesimi, questo è già un buon risultato anche se ovviamente non ci basta. Gli aspetti su cui possiamo migliorare sono tanti, come conclusione, a fine anno analizzeremo statistiche, partite e dettagli".

"Non ne abbiamo parlato in maniera specifica, ho ancora un anno di contratto. Trarremo le conclusioni definitive dopo la Fiorentina, con tutti i dati a disposizione. Formuleremo un'analisi critica. La stagione è soddisfacente perché non abbiamo mai tremato e questo era l'obiettivo principale per tutto. Poi ci sono stati momenti negativi, fasi in cui non siamo andati bene, momenti da analizzare anche in vista del futuro. Però non siamo una big, siamo una squadra di media classifica ed è normale quindi avere in stagione alti e bassi. Devo lavorare in maniera lucida e critica, sono gli altri che poi devono dire come ho lavorato. E' bello sentire che la società è soddisfatta del mio operato, c'è ancora una gara e sono concentrato su quello, per concludere al meglio il cerchio. Poi andremo in vacanza, altri andranno in nazionale. Riconferma? C'è un anno di contratto ancora, siamo sempre in contatto, ovviamente non posso dire tutto quello che ci diciamo. Quando i tempi saranno maturi parleremo in maniera obiettiva e nei dettagli su cosa migliorare e cosa è andato invece bene, è ancora presto per farlo"."E' possibile che giocheremo con due punte ma decideremo domani".