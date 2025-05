Udinese, Kamara parla di domenica: "Coi viola possiamo dimenticare difficoltà"

L'esterno dell'Udinese, Hassane Kamara, ha parlato ai canali ufficiali dei friulani del fatto che non potrà giocare contro la Fiorentina per infortunio: "Della mia stagione faccio un bilancio simile a quello della squadra. E cioè di alti e bassi. In generale però direi positivo".

Qual è l'obiettivo per l'ultima partita davanti al vostro pubblica di questo campionato?

"Una vittoria può permettere a tutti di dimenticare questo finale difficile".

Vincendo magari riuscireste anche ad avere quella serenità per guardare alla prossima stagione con ottimismo e pensare a come alzare l'asticella.

"Esatto, quest'anno era importante mettere la base per un lavoro e speriamo che il prossimo sia ancora meglio".