MILAN, Coppia in difesa composta da Gabbia e Tomori

Dopo la seconda sconfitta in Champions League, il Milan di Fonseca tornerà in campo contro la Fiorentina nel posticipo della settima giornata di campionato. L'allenatore portoghese dovrà fare i conti con le assenze di Calabria, Loftus Cheek e dell'ex viola Jovic.

In conferenza stampa, Fonseca ha sciolto ogni dubbio legato alla formazione: in difesa insieme a Gabbia, giocherà Tomori che vince così il ballottaggio su Pavlovic. Per il resto, i rossoneri dovrebbero scendere in campo con la stessa formazione delle ultime gare: Maignan in porta, Theo e Emerson Royal terzini, Reijnders e Fofana a centrocampo, sulle fasce Pulisic e Leao, davanti Morata e Abraham.