Milan, Allegri a Firenze sceglie De Winter per rimpiazzare Tomori: le ultime
FirenzeViola.it
È il Milan il prossimo avversario della Fiorentina in campionato. La squadra rossonera arriva al Franchi domenica alle ore 15 e Massimiliano Allegri dovrà fare a meno dello squalificato Fikayo Tomori: al suo posto, da braccetto destro, riecco Koni De Winter; completeranno la retroguardia, davanti a Mike Maignan, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic - aggiunge TMW, nel suo punto sulle probabili formazioni -.
A centrocampo scalpitano in tanti, ma Alexis Saelemaekers, Davide Bartesaghi, Adrien Rabiot e Luka Modric dovrebbero essere comunque sicuri del posto; dubbio tra Youssouf Fofana e Rubel Loftus-Cheek da mezzala destra, con l’inglese favorito. Davanti, nonostante il recupero di Christopher Nkunku, ancora Rafael Leao e Christian Pulisic
