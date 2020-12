MARAN, Sofferto nella ripresa ma gara in controllo

Il tecnico del Genoa Ronaldo Maran si è così espresso a Sky Sport in merito al pari rimediato contro la Fiorentina stasera: "Erano tre punti che in un momento del genere e in una partita così complicata si sarebbero rivelati importanti. C'è amarezza perché abbiamo visto svanire la vittoria agli ultimi secondi. Sembra che ogni volta ci sia qualcosa che ci debba mortificare, noi sappiamo di dover dare più di quello che possiamo, oggi abbiamo finito in crescendo rischiando solo un po' nella prima parte del secondo tempo, altrimenti era stata una partita in controllo. Dispiace, ma i ragazzi sono stati bravi e hanno corso fino alla fine. E' un momento in cui bisogna essere lucidi e non commettere errori. Pjaca le è piaciuto? E' rientrato bene dal Covid, ha dei grandi colpi così come Mattia Destro. Sono tutti ragazzi importanti. Cosa portarsi via di buono? La compattezza che avevamo perso nelle ultime gare e il fatto di rendere difficile la partita agli altri. La squadra è entrata in campo con lo spirito con il quale è voluta arrivare a questa partita. Le punte? Quando è entrato Pjaca ho chiesto loro di stare più strette: Marko ha interpretato bene, ha nelle corde quel tipo di situazioni. Deve solo ritrovare la condizione giusta. Covid? Noi ne abbiamo avuti 18 di positivi, la settimana scorsa ho avuto per la prima volta la possibilità di parlare a tutti i ragazzi insieme".