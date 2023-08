FirenzeViola.it

Il Lecce si godrà un giorno di riposo dopo la vittoria contro la Lazio di ieri sera. La squadra di Roberto D’Aversa non si allenerà oggi. La ripresa è fissata per domani pomeriggio ad Acaya. Domenica (calcio d’inizio alle 18.30) è in programma la trasferta contro la Fiorentina al Franchi di Firenze. Lo riporta PianetaLecce.